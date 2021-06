Kim Kardashian documentará su divorcio de US$2.3 mil millones en dos series de reality show

La estrella de TV vivirá parte de su divorcio en su reality show por el canal E!, y también en su nuevo programa en Hulu.

Kim Kardashian podría documentar su divorcio de US$2.3 mil millones de Kanye West , no solo en uno, sino en DOS series de reality show.

¡La estrella de Keeping Up With the Kardashian ya ha filmado la vigésima y última temporada del lucrativo programa en la cadena E!, cuya filmación concluyó en enero, cuando surgieron los primeros informes de su inminente divorcio.

La serie está programada para transmitirse el próximo mes, con cámaras siguiendo a la estrella durante los últimos nueve meses de su matrimonio con el rapero.

Fuentes estadounidenses han dicho que Kanye, que ha aparecido en el programa desde 2013, pero no como una de sus principales estrellas, es “muy poco probable” que aparezca en las próximas escenas.

A finales de este año, una vez que la familia Kardashian termine su relación de larga data con la cadena E !, las hermanas y la matriarca Kris se mudarán al canal Hulu de Disney, donde su nueva serie se transmitirá a fines de este año.

Los detalles de los programas que se incluyen en el acuerdo de US$100 millones aún no se han confirmado, pero al anunciar la nueva asociación, la presidenta de Walt Disney TV, Dana Walden, señaló “el atractivo de las series de telerrealidad sin guión” .