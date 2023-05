Kylie Jenner se arrepiente de las cirugías estéticas que se hizo

En el trailer de la nueva temporada de The Kardashians, la empresaria habla del tema…

En el nuevo tráiler de la tercera temporada del reality show “Las Kardashians”, en la plataforma Hulu/Star+, Kylie Jenner expresa su pesar por haberse alterado el rostro con procedimientos estéticos. La empresaria de 25 años lamenta haber usado algunos tratamientos cosméticos y dijo que no quiere que su hija Stormi, de cinco años, siga sus pasos.

Kylie dice en el clip en una escena con sus hermanas: «Todos necesitamos tener una conversación más amplia sobre los estándares de belleza que estamos estableciendo», comentó.

«No quiero que mi hija haga las cosas que yo hice», agregó la fundadora de Kylie Cosmetics.

En conversación con su mejor amiga Stassie Karanikolaou, Kylie también admite que se arrepiente de haber movido la cara: “Para empezar, desearía no haber tocado nunca nada”, dijo.

La influencer también habló sobre los estándares de belleza en su reciente entrevista con la revista «HommeGirls» y niega que se haya sometido a varias cirugías plásticas:

“Creo que una gran idea errónea sobre mí es decir que tuve muchas cirugías en la cara y que era una persona insegura, ¡y realmente no lo era! Me hice relleno de labios, sí, y fue lo mejor que he hecho. No me arrepiento», explicó.