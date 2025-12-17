La defensa de Nick Reiner rompe el silencio tras la tragedia de Rob Reiner

En medio de la conmoción global por el doble homicidio del legendario cineasta Rob Reiner (78) y su esposa Michele Singer Reiner (68), la atención se ha centrado este miércoles (17) en los tribunales de Los Ángeles, donde se esperaba la primera comparecencia de su hijo y autor del crimen, Nick Reiner (32).

Sin embargo, el acusado no se presentó. Su abogado defensor, el prominente penalista Alan Jackson, salió al paso para explicar qué está sucediendo tras las rejas y cuál es la situación actual de su cliente.

El abogado explica la ausencia: «Un problema de procedimiento médico»

Alan Jackson, conocido por llevar casos de alto perfil (como el de Harvey Weinstein y Karen Read), se dirigió a los medios para aclarar por qué Nick Reiner no pudo enfrentar al juez este martes como estaba previsto.

Según explicó el letrado, la ausencia no se debe a una negativa a cooperar, sino a un bloqueo médico dentro del sistema penitenciario.

«Cada recluso debe pasar por una autorización médica antes de poder ser transportado a la corte. Todos y cada uno de ellos», declaró Jackson a la prensa reunida fuera del tribunal. «Es simplemente una cuestión de procedimiento. Y él [Nick] aún no ha sido autorizado médicamente, por lo que esperamos que esté aquí mañana».

Aunque Jackson no detalló la naturaleza exacta de la condición médica que impide el traslado, esta declaración ha alimentado las especulaciones sobre el estado mental y físico de Nick tras su arresto el pasado domingo.

La estrategia de la defensa: ¿Salud mental en juego?

Fuentes cercanas al caso sugieren que la estrategia de la defensa podría centrarse en el historial de adicciones y problemas de salud mental de Nick Reiner.

Se sabe que Nick luchó durante años contra el abuso de sustancias, una batalla que inspiró la película Being Charlie (2015), coescrita por él y dirigida por su difunto padre. El detonante: Los reportes policiales indican que hubo una discusión acalorada entre Nick y sus padres la noche del sábado durante una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, lo que podría ser clave para que la defensa argumente un estado mental alterado o una crisis psicótica en el momento de los hechos.

Cargos de gravedad extrema

La situación legal es crítica. El fiscal del distrito, Nathan Hochman, ha confirmado que Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de «asesinatos múltiples».

De ser hallado culpable, y si la defensa no logra probar una inimputabilidad por razones psiquiátricas, el hijo del director de The Princess Bride podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque esta última es poco frecuente en la California actual.

Por ahora, el tribunal ha reprogramado la lectura de cargos, mientras el mundo del espectáculo sigue de luto por la pérdida de una de sus parejas más queridas y activas políticamente.

Cómo Nick Reiner mató a sus padres

Según la información confirmada por las autoridades y los cargos presentados recientemente por la fiscalía de Los Ángeles, Nick Reiner presuntamente mató a sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, apuñalándolos.

Ambos sufrieron múltiples heridas fatales por arma blanca. La fiscalía ha confirmado que se utilizó un cuchillo para cometer los crímenes.

Los cuerpos fueron encontrados con heridas visibles de laceración en su casa de Brentwood.

Aunque los motivos exactos aún se investigan, el ataque fue lo suficientemente violento como para que la fiscalía presentara cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales de «asesinatos múltiples», lo que implica que consideran que hubo intención y premeditación o una gravedad extrema en los hechos.