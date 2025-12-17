Yolanda Andrade rompe el silencio desde el hospital tras una noche ‘de pesadilla’

En medio de la incertidumbre que rodea su reciente hospitalización, Yolanda Andrade ha logrado enviar un mensaje al exterior. Desde la cama del hospital, donde lucha contra una severa recaída, la conductora se comunicó este martes a través del periodista y amigo cercano, Jorge Carbajal, para agradecer la ola de cariño que ha recibido.

Durante la emisión del programa digital «En Shock», Carbajal y Felipe Cruz revelaron que habían recibido un audio de la presentadora de Montse y Joe. Sin embargo, la crudeza de su estado de salud llevó al periodista a tomar una decisión editorial drástica: no reproducir la grabación al aire.

«No voy a poner el audio porque se escucha de verdad muy, muy débil», explicó Carbajal, visiblemente afectado. «Pero les puedo garantizar que nos manda a decir: ‘Que Dios las bendiga y que Dios nos bendiga a todos'».

Yolanda, consciente de la preocupación de sus fans (las «hermanas de En Shock»), quiso agradecer «con todo su corazón» las oraciones y el apoyo incondicional en este momento crítico.

Una noche de angustia y procedimientos médicos

El reporte sobre su estancia hospitalaria es desgarrador. Según lo compartido por el periodista, Yolanda confesó haber pasado una noche extremadamente difícil antes de enviar el mensaje.

Insomnio y dolor: No pudo dormir debido a la serie de procedimientos médicos a los que fue sometida.

No pudo dormir debido a la serie de procedimientos médicos a los que fue sometida. Estado anímico: La situación la tiene «muy desesperada y triste», además de sentirse físicamente agotada y adolorida.

El contexto de una batalla degenerativa

Esta recaída llega apenas meses después de que Andrade revelara en agosto de 2025 un diagnóstico devastador: padece dos enfermedades degenerativas incurables.

La conductora había confesado valientemente que estas condiciones afectarían progresivamente su movilidad y habla: «Poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar». Este cuadro se suma a las secuelas que arrastra desde 2023, cuando sufrió una hemorragia cerebral que le provocó fotofobia y dolores intensos.