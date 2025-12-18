William Levy y Elizabeth Gutiérrez sin dinero para pagar hipoteca, podrían perder su mansión en Florida

El amor se terminó, pero las obligaciones financieras han vuelto a unir los caminos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en un escenario nada romántico: los tribunales.

La expareja enfrenta una demanda colosal que amenaza con arrebatarles su propiedad en el condado de Broward, Florida, debido a un presunto impago hipotecario que supera los US$ 2 millones.

La demanda de MetLife

El conflicto estalló legalmente el pasado 13 de diciembre de 2025, cuando la aseguradora Metropolitan Life Insurance Company presentó una demanda formal contra los actores.

Según los documentos filtrados, la compañía reclama un total de US$ 2,100,567.37. Esta cifra astronómica no solo incluye el saldo principal del préstamo (firmado originalmente en diciembre de 2021), sino también los intereses moratorios acumulados desde que dejaron de pagar el 1 de febrero de 2025, además de costos legales y de investigación.

Crónica de un embargo anunciado

El documento judicial revela que la situación pudo haberse evitado. La aseguradora afirma que, antes de abril de 2025, ofreció a la pareja un plan de pagos de 24,000 dólares mensuales para regularizar la deuda. Sin embargo, dicha oferta habría sido rechazada por los actores, porque no tenían como solventar ese valor mensualmente (!), lo que precipitó la acción legal actual.

Ahora, la compañía exige el pago total de la deuda, además de una auditoría judicial para fijar el monto exacto. De no cumplirse el pago, el embargo y remate de la propiedad.

La defensa y la situación actual

El equipo legal de Levy y Gutiérrez ha respondido alegando que la cifra cobrada es «inexacta y no refleja la deuda real».

Mientras se resuelve el litigio, ambos mantienen la posesión legal del inmueble, aunque la dinámica personal es compleja: William Levy es quien habita la mansión actualmente, mientras que Elizabeth se mudó a un apartamento tras su ruptura sentimental.

Un año difícil para el galán cubano

Este golpe financiero llega en el peor momento para el protagonista de Café con aroma de mujer, sumándose a una racha de escándalos personales que incluye su reciente arresto en Miami. Lo que alguna vez fue el hogar de una de las familias más queridas del espectáculo latino, hoy es el centro de una batalla judicial que pone en riesgo su patrimonio.