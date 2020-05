La tutela de Britney Spears se extiende hasta finales del verano

A Jodi Montgomery, gerente de cuidados de la cantante de 38 años, se le extendió su papel hasta al menos el 22 de agosto.

La extensión se otorgó después de que el juez determinó que una audiencia no puede tener lugar actualmente debido a la pandemia de coronavirus, informa ‘Entertainment Tonight’.

Jodi ha servido como conservador de Britney desde el año pasado, cuando el padre de Britney dejó el cargo.

La decisión de extender la tutela de Britney se tomó poco después de que la estrella del pop revelara que accidentalmente incendió su gimnasio privado.

La creadora de éxitos ‘Oops … I Did It Again’ reveló a través de Instagram que acaba de regresar a su estación de entrenamiento en casa, después de que accidentalmente quemó la mayor parte de su equipo de gimnasio.

Britney, quien tiene a Sean, de 14 años, y Jayden, de 13, con su ex esposo Kevin Federline, dijo recientemente a los fanáticos en una actualización de video: “¡Hola, muchachos! Estoy en mi gimnasio en este momento. No he estado aquí por , como, seis meses, porque desafortunadamente quemé mi gimnasio”.

“Puse dos velas, y sí, una cosa llevó a la otra, y lo quemé …”

Afortunadamente, nadie resultó herido en el incendio.