Meghan Markle le imploró a su padre que asistiera a su boda

Según la biografía Finding Freedom, Meghan le envió el último mensaje a su padre la noche previa a la boda.

Han surgido los primeros fragmentos de un nuevo libro revelador que muestra la salida del Príncipe Harry y Meghan Markle de la familia real, y revelan que Markle envió numerosos mensajes de texto a su padre, Thomas Markle, rogándole que asistiera a su boda con Harry y acompañarla al altar.

En la nueva biografía Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, los autores Omid Scobie y Carolyn Durand escriben que “la noche antes de la boda, le envió a su padre un último mensaje de texto”.

“No respondió”, dice el libro. “Sentada en un baño más tarde esa noche, en una videoconferencia con una amiga, la futura novia dijo que le había dejado a su padre un mensaje final, y agregó:” No puedo sentarme toda la noche presionando enviar “.

El libro también cuenta la historia de las semanas previas a la boda de Harry y Meghan en 2018, incluida la lucha entre bastidores entre padre e hija por sus fotos “sinceras” puestas en escena que comenzaron a aparecer en los tabloides del Reino Unido.

“Papá, necesitamos saber si esto es cierto o no, porque mi equipo tratará de detener esta historia si me dices que es falsa”, dijo Meghan a su padre, según fuentes que hablaron con los autores.

“Si hacen eso, sal de su camino para protegerte, papá. Me estás diciendo que estás siendo víctima, ¿verdad? “

Según el libro, Thomas le mintió a Meghan y le dijo que no tenía nada que ver con las fotos, que luego se reveló que fueron publicadas. Los autores escriben que cada vez que Meghan llamaba a su padre, e”lla le decía que lo amaba y que todo estaba bien”.