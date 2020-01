Michelle Renaud comparte comparte la remoción de tatuajes en su cuerpo

La actriz publicó dos videos en los que con un aparato de láser le van desapareciendo un tatuaje en el costado de un dedo.

Michelle Renaud quiso compartir con sus seguidores en las redes, la manera en que le retiraron dos tatuajes que tenía en su cuerpo.

La actriz mexicana mostró a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, dos videos en los que con un aparato de láser le van desapareciendo un tatuaje en el costado de un dedo, y dijo: “Así se ve, así de rápido y no duele. Magia.

En otro video le retiran un tatuaje en el antebrazo, y Michelle escribió: “Hola amigos, estoy haciendo una novedad, me están quitando mi tatuaje, mis hermanos espero que no me odien, los amo pero me tatuaron muy mal”.

En los videos Michelle es acompañada por la también actriz Raquel Garza, quien da ánimos a la joven, pues se borra por completo el tatuaje y lo mejor de todo: sin dolor”.