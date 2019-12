Muere en la Nochebuena la compositora del tema de “Friends” Alee Willis

La mujer de 72 años se hizo famosa por componer el tema musical de la popular serie de los años 90s.

La compositora Allee Willis, mejor conocida por componer el tema musical de la popular comedia “Friends”, falleció el martes después de un paro cardíaco. Ella tenía 72 años.

Willis ingresó al Salón de la Fama de los Compositores en 2018 para un catálogo que también incluía éxitos como “Neutron dance”, “What have I done to deserve this?”, “Lead me on” y “Boogie Wonderland”, y “You’re the best”,que es el tema de “The Karate Kid “.

La compositora fue dos veces ganadora del Grammy y también fue nominada para un Tony y un Emmy.

Willis había escrito originalmente el tema musical “Friends” “I’ll be there for you”, una pieza de 60 segundos.

Cuando el dúo pop Rembrandts se unió, querían expandirlo en una canción completa, por lo que contribuyeron con un puente y una letra para el segundo verso, naciendo la versión completa de la canción.

Willis grabó su álbum solitario “Childstar” en los años setenta. Esto ayudó a presentarla como compositora de otros cantantes de la época.

También fue artista visual y social, pintora, directora, coleccionista de objetos extraños y recuerdos, y una comediante y artista de performance.