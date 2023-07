Príncipe Harry y Meghan Markle ya finalizaron la mudanza de Frogmore Cottage

El Palacio de Buckingham confirmó que ya no hay nada de los duques en esa residencia…

No queda nada del duque y la duquesa de Sussex en Frogmore Cottage. Según el Palacio de Buckingham, el príncipe Harry y Meghan Markle ya abandonaron la propiedad de cinco habitaciones que la difunta reina Elizabeth II les dio a la pareja cuando aún trabajaban como miembros de la familia real.

Cuando se apartaron de las funciones oficiales y se mudaron a California, y acordaron reembolsar a las arcas públicas £2,4 millones que gastaron en la renovación del lugar.

Según el diario ‘Daily Mail’, el palacio confirmó que los Sussex dejaron a la Corona «un patrimonio muy mejorado» con las reformas que financiaron.

La prensa preguntó quién vivirá ahora en Frogmore Cottage, pero el Palacio respondió: «No tenemos nada que agregar. Cualquier ocupación futura se determinará y comunicará en el informe del próximo año», dijo.

Ha habido rumores de que el Príncipe Andrew se mudará allí, pero esto no ha sido confirmado.

CONFLICTOS FUTUROS

Para Graydon Carter, editor de la revista «Vanity Fair», ‘el príncipe Harry y Meghan Markle vivirán para arrepentirse’ de no mantenerse en contacto con la familia real.

El hombre de 73 años afirma aún que no fue inteligente para el dúo mudarse a vivir a Montecito, California, ya que «no hay nada, nada, nada que hacer» en esa área.

“Eso volverá a atormentarlos en cierto momento… [los niños] no tienen primos que vean, ni tíos ni tías, y no ven abuelos, excepto uno… es un viaje de 40 minutos a Los Angeles. No puede haber muchos niños allí porque las familias jóvenes no pueden pagarlo”, razonó, además de afirmar que ellos ‘tienen demasiada atención’ en California, donde eligieron vivir.

«Para gente así, la falta de disponibilidad es su mayor activo. Si pasas demasiado tiempo, el público tiene la oportunidad de cansarse de ti. Creo que han hecho todos los movimientos en falso que puedes hacer”, agregó, según la informa ha recabado la revista OK!.