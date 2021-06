Relación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez no está en un buen lugar

Los problemas en la pareja son evidentes, incluso en el propio reality familiar los conflictos son visibles.

Alessandra Rosaldo responde a los rumores de que su relación con Eugenio Derbez no va bien, incluso que ya tendrían contemplada una separación.

Ya tiene tiempo circulando una versión de que la pareja tiene serios problemas, y la aparición de Derbez celebrando el triunfo del Cruz Azul solo, desató aún más dichos rumores. Martha Figueroa, en su programa, asegura que el matrimonio de Eugenio y Alessandra ya no tiene futuro y que terminará en divorcio.

Alessandra Rosaldo ha hecho declaraciones al respecto, ya que estas versiones de que su relación con Eugenio no va bien, se intensificaron con el inicio de la segunda temporada del reality familiar ‘De viaje con los Derbez’, en los que se le ve siempre molesta y de mal humor con su esposo.

“Hemos aprendido a no tormarlo personal…seguimos juntos, invictos, claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, comentó Alessandra, quien confirma que en este momento Eugenio no está en casa, pues se encuentra trabajando en Atlanta, por lo que su supuesta separación es por cuestiones de trabajo. La integrante de ‘Sentidos Opuestos’ agregó: “Con altibajos, con momentos increíbles y momentos no tan padres, con crisis como todas las parejas, pero todo bien”.