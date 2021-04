Revelan total falta de química entre Anne Hathaway y James Franco

El escritor David Wild, guionista de los premios Oscar 2011, hizo esa revelación.

Anne Hathaway y James Franco revelaron total falta de química durante la entrega de los premios Oscar en 2011, y esto se vio desde los ensayos, los cuales fueron algo complicados.

El escritor David Wild, quien fue guionista de dicha entrega de premios, recordó: “Por parte de ella hubo uno que otro: ‘Deberías hacer esto así…’ a lo que él respondía: ‘No me digas cómo ser gracioso’. Tuvimos que descartar varios números musicales porque no encontrábamos el tono adecuado para ellos. Escribimos muchas de estas cosas en los días previos a los ensayos, por supuesto, pero no acabamos de hallar la manera de que funcionara con ellos”.

Wild asegura que sin duda esta ha sido la pareja más ‘desangelada’ de esta famosa ceremonia: “Creo que fue la ‘cita a ciegas’ más incómoda de la historia entre el chico ‘cool’ y rebelde, con la animadora más adorable del campamento”.