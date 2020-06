Rihanna paga una fortuna de renta por finca frente al mar

La cantante paga US$415 mil de renta mensual por su mansión en The Hamptons.

Se afirma que Rihanna está pagando US$ 415,000 para pasar un mes en la mansión frente al mar donde se filmó Kourtney y Khloe Take The Hamptons.

La estrella del pop de Barbados, de 32 años, supuestamente se quedará en la propiedad desde mediados de julio hasta mediados de agosto. Aunque una información privilegiada extraoficial en el equipode Rihanna dice que este acuerdo no ha sido concretado todavía, dijo su corredor Dylan Eckhardt.

Dylan, un antiguo surfista profesional ahora conocido como el “Príncipe de Montauk”, dijo de la propiedad: “Verifica cada casilla”.

Rihanna supuestamente pagará un depósito de seguridad de US$ 1 millón para la casa, ubicada en un península de dos acres en el Norte de Sea Hamlet, en The Hamptons.