Robbie Williams es disléxico cuando se trata de números

El cantante ha explicado que deberá tatuarse en su cuerpo datos importantes, como fechas de cumpleaños porque no las recuerda.

El cantante Robbie Williams ha revelado que es disléxico cuando se trata de dígitos. Dice que tiene problemas para hacer sumas simples.

“Soy numéricamente disléxico. No puedo sumar ni restar. Siempre me meto en problemas porque no sé las fechas de nacimiento de mis hijos y no sé nuestro aniversario y no sé el cumpleaños de mi esposa “, informa el diario The Sun.

“Ni siquiera recuerdo el número de nuestra casa en Los Ángeles. Tiene cuatro dígitos para el inicio de la dirección y nunca puedo recordar cuáles son esos dígitos “, agregó.

Durante un podcast, dijo que va a aumentar la cantidad de tatuajes al conseguir que se le coloquen fechas importantes como recordatorio.

También comparó su vida con el thriller de culto de Christopher Nolan de 2000, “Memento”, sobre un hombre que pierde la memoria cada 15 minutos.

“Me los voy a tatuar a todos, a todas esas fechas, así que las conozco y las tengo”, dijo el cantante.