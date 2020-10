Ruptura entre príncipes William y Harry tiene raíces desde su infancia

Harry fue posicionado como un rebelde y el ‘chico malo’ de la familia real, mientras que William no tuvo que enfrentar eso.

La ruptura del príncipe Harry con el príncipe William tiene sus raíces en una descripción profundamente arraigada y altamente divisiva de los dos por parte de los miembros de la familia real.

Según fuentes internas, la relación entre los dos hermanos se alteró hace mucho tiempo, y las semillas de una ruptura se sembraron cuando aún eran niños.

Como está escrito en el nuevo libro Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, Harry fue posicionado como un rebelde y el ‘chico malo’ de la familia real, mientras que William no tuvo que enfrentar nada de eso.

Esto se debió a que Harry estaba en las noticias por sus fiestas perpetuas y por beber cuando era menor de edad, cuando era adolescente, según el autor real Robert Lacey.

“Fue Harry quien fue encasillado como el ‘chico malo del Palacio de Buckingham'”, señala Lacey.

El asunto se intensificó cuando Harry dio un paso al frente en un disfraz nazi, enviando al mundo en un frenesí.

“Un compañero invitado tomó una fotografía, y unos días después, estaba Harry desfilando en la portada de The Sun”.

Según el libro, “Harry eligió su disfraz junto con su hermano mayor, quien se rió todo el camino de regreso a Highgrove con el hermano menor del que se suponía debía ser el mentor”.

Esto solo demuestra cómo a William siempre se le dio un pase fácil y se le pintó con buena luz, mientras que Harry tuvo que enfrentarse a la peor parte de una prensa brutal como el ‘hermano con mala reputación’.