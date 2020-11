Sofia Richie tiene momentos de pasión con su nuevo novio tras ruptura con Scott Disick

La modelo, hija de Lionel Richie, ha tenido una relación de al menos un mes con el empresario Matthew Morton.

La ex de Scott Disick, Sofia Richie, hizo público su lado romántico con su nuevo novio Matthew Morton, ya que se la vio disfrutando de momentos llenos de pasión con él durante una noche de fiesta el lunes.

Sofia aparentemente ahora tiene una relación completa con Morton, de 27 años, quien es el fundador de Cha Cha Matcha, el antro de moda de Nueva York y Los Ángeles.

En fotos publicadas por el Daily Mail, se ve a la deslumbrante modelo abrazando apasionadamente a su nuevo novio, quien es además CEO del restaurante japonés Matsuhisa en Beverly Hills.

La hija de 22 años de Lionel Richie ha estado saliendo con el hijo del fundador de Planet Hollywood, Peter Morton, durante un mes, después de separarse de la estrella de 37 años de ‘Keeping Up With The Kardashians’ Scott Disick en agosto.

Sofia Richie se recogió el cabello rubio hacia atrás con un broche grande y lució un maquillaje ligero en la noche con su nuevo amor y otros amigos.

Su nuevo novio lucía una chaqueta negra y blanca con una camisa blanca y pantalones oscuros. El graduado de la Universidad de Nueva York llevaba una mascarilla negra.

Anteriormente, Richie y Morton aparecieron juntos en Nobu en Malibú semanas después de que Disick fuera visto allí con su supuesta nueva novia Bella Banos.