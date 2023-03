Talina Fernández no sabía del drama de su nieta Paula Levy

La chica de 21 años confesó que intentó quitars3 la vida en un difícil momento…

Hace unos días, Paula Levy, la hija de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández ‘el Pirru’, confesó que durante su adolescencia tenía pensamientos recurrentes de quitars3 la vida.

En entrevista a la revista Tvnotas, la joven reveló que tuvo una severa depresión tras sufrir trastornos alimentares de los 12 a los 16 años de edad.

«Estaba sumergida en eso, ni siquiera piensas claro y dije: ‘Ya, qué estoy haciendo acá, ni siquiera estoy estudiando, ni siquiera sé qué quiero ser'», confesó sobre una de las veces que tuvo el pensamiento.

Su abuela materna, Talina Fernández, no sabía de los intentos de su nieta y en entrevista al programa «Venga la alegría» habló de ello:

«Yo no supe, Dios a lo mejor en la forma de su mamá (se le apareció)… no sabía lo que me estás diciendo. Gracias a Dios porque ahí sigue mi Paula y le está echando ganas», comentó la señora.

Talina reconoce que la muerte de Mariana afectó la vida de su nieta, pero reconoció que ahora Paula, a sus 21 años, ha salido adelante y ahora estudia actuación.

«Le hizo mucha falta su mami, va pa’ arriba porque trae nuestra sangre, aunque tenga otra sangre mezclada la sangre de nosotras es fuerte», señaló.