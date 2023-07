Tom Holland admite problemas con la bebida: ‘Me sentía esclavizado’

El actor de ‘The Crowded Room’ se abrió en una nueva entrevista…

Tom Holland participó esta semana en el podcast «On Purpose» del gurú de las celebridades Jay Shetty, y durante la conversación el actor de «Spider-Man» admitió su problema con la bebida, cuando en un determinado momento dijo que sentía ‘esclavizado’ por el alcohol antes de estar sobrio.

Holland dijo que decidió dejar de tomar después de pasar una Navidad «muy, muy borracho». Afirmó que durante el mes seco de enero, sus pensamientos se volcaron al consumo de alcohol y eso lo asustó:

«Todo en lo que podía pensar era en beber. Realmente me asustó», confesó el novio de Zendaya.

Cuando Holland decidió no beber más, le resultó difícil evitar el alcohol en situaciones sociales.

«Sentí que no podía socializar», dijo la estrella de «The Crowded Room». «Sentí que no podía ir al pub y tomar un refresco de limón. No podía salir a cenar. Estaba realmente luchando. Simplemente me dije a mí mismo: ‘¿Por qué? ¿Por qué estoy esclavizado por esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar esta bebida?'», recuerda.

El actor se retó a sí mismo a pasar seis meses sin consumir alcohol y cuando celebró su 27 cumpleaños el pasado mes de junio dijo que fue el cumpleaños «más feliz que he tenido en mi vida».

«Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas… Las cosas que salían mal en el set, que normalmente me cabreaban, podía seguir adelante. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más saludable, me sentía mejor. Más en forma… Estoy feliz de decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No lo estoy rehuyendo en absoluto «, agregó, comentando que incluso su madre decidió tener la ‘experiencia’ de la sobriedad.

«A ella le encanta y ha sido increíble, no puedo creer la diferencia que siento por no tomar. Sí, me siento increíble», confesó.