Tras pelea con Harry, Meghan Markle viajará unos días a México

Una pelea por motivos políticos y un presunto embarazo, obligan a Meghan a alejarse unos días de cerca de Harry.

“Ella y Harry discutieron sobre eso y ella salió furiosa, llamó a un amigo con un jet privado y ahora está planeando un viaje a México por un par de días”.

La fuente agrega: “Harry tuvo que hacer más videos políticos y eso fue una señal de alerta para Meghan”.

Se entiende que Harry no tiene planes de ir con Meghan, quien se dice que estará mirando algunas noches en el lujoso resort One & Only Palmilla en Los Cabos.

“Harry no puede seguir a Meghan debido a problemas con el papeleo y la seguridad, pero sus amigos esperan que el tiempo que pasen separados le dé al príncipe la oportunidad de reevaluar si renunciar a su vida como miembro de la realeza mayor fue una buena decisión”, continúa la fuente.

También se dice que Harry está cada vez más descontento con ciertas partes de su vida en los Estados Unidos, Incluidos los amigos famosos que a menudo los rodean, así como las “personas falsas y completamente desconectadas que Meghan quiere incluir en su círculo”.

Mientras tanto, el hombre de 36 años también está sufriendo por estar lejos de su familia. El príncipe William, al hacer pública la noticia de que, al igual que el príncipe Carlos, luchó contra Covid-19 a principios de este año, solo le recordó a Harry lo distante que está ahora de ellos.

“Lo ha partido en dos”, explica la fuente a la revista.

“Toda la línea hacia el trono estaba en problemas y él no estaba allí. También le molesta que Archie no haya visto a su abuelo ni a sus primos en un año. Está preocupado por su hijo y ahora por su presunto nuevo bebé.

“Harry está tan estresado que no ha estado durmiendo por la noche, por lo que está absolutamente agotado. Andar de puntillas alrededor de las necesidades de Meghan todo el tiempo lo está agotando “

Si bien los rumores de que Meghan está embarazada de su segundo bebé han estado circulando por un tiempo, las noticias de la semana pasada de que se le había concedido un retraso de nueve meses en su caso judicial de privacidad contra un periódico del Reino Unido parecían confirmar la noticia.

Los abogados que representaban a la duquesa persuadieron a un juez de un tribunal superior de posponer la fecha de la audiencia para

su caso contra Associated Newspapers hasta el próximo otoño.

El juez señaló que la base principal de la decisión era “confidencial”.

Los comentaristas reales han tomado esto como una señal segura de que Meghan y Harry están esperando su segundo hijo.

“Podemos decirlo ahora ahora: Meghan Markle está embarazada”, tuiteó uno después del anuncio.