Verónica Castro ingresó al hospital

Por fumadora, ahora la actriz sufre las consecuencias…

Mucha expectación ha despertado el ingreso de Verónica Castro al hospital, pues no se sabe la razón por la que la artista estuvo internada.

Varios medios y reporteros de espectáculos han tratado de informar si la artista está delicada de salud o ingresó por algo menor, incluso se ha mencionado que podría haberse realizado un procedimiento de cirugía estética.

Su hermano, el productor José Alberto Castro fue interrogado por algunos reporteros, quienes lo abordaron a su salida de Televisa, pero él aseguró que su hermana se encontraba “muy bien».

Ya su hermano Fausto Castro precisó que Verónica enfrenta complicaciones en dos áreas específicas:

«Tiene un problema en su columna y tiene también un problema en sus bronquios«, dijo a los medios de comunicación, asegurando que no es nada grave.

Por su parte, José Alberto explicó que el padecimiento de Vero tiene que ver con los años que fue fumadora.

«Ella le está echando ganas y bueno esperemos que se recupere completamente bien. El hecho de que fumes no es bueno y fumó mucho tiempo entonces pues obviamente el tiempo te cobra impuestos», dijo a la prensa.