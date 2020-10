Will Smith dice la cosa “mas desgarradora” que ha hecho como actor

Fue la película ‘Pursuit of Happyness’ (2006) quien le dio una gran lección a Smith, que no quisiera volver a repetir.

Con años de experiencia en la actuación en su haber, Will Smith ha llegado a comprender “la cosa más desgarradora” que uno podría “hacer como actor”.

La experiencia “desgarradora” que experimentó Smith fue durante su tiempo en los sets de Pursuit of Happyness.

El éxito de taquilla de 2006 fue un drama inspirado en hechos reales y mostró la vida de un padre que tomó un trabajo como interno en una firma de corretaje de valores, todo para brindarle a su hijo mejores oportunidades.

La parte más difícil de todo fue meterse en la piel de un hombre que actualmente estaba pasando por el dolor de criar a un niño, mientras trabajaba en una posición de inicio.

“Ya no voy a hacer eso”, dijo el actor a Live About durante su entrevista. “Alguien te confió la historia de su vida. Es su familia. Son sus experiencias, y no es como si hubiera una segunda oportunidad”.

La creencia central de Smith sobre la película siempre ha sido que, independientemente de que gane millones, la verdadera medida de su éxito es si a la persona de quien se trata le acaba gustando.

Durante el transcurso de su entrevista, Smith también pasó a detallar el momento angustioso en el que la película se estaba preparando para un lanzamiento y se suponía que debía ser vista por el hombre que lo inspiró todo, Gardner.

La presión y el miedo que Smith sintió en ese momento fueron aparentemente irreales. Pero todo “valió la pena” después de que Gradner comenzó a llorar.

“Simplemente me agradeció por el servicio prestado a su familia, y siempre estará en deuda por traer su historia. Y para mí, fue una victoria desde ese punto “.