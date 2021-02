A Madelaine Petsch le cuesta trabajo regalarse un tiempo libre

La actriz de Riverdale asegura que cuanto más ocupada está, menos ansiedad experimenta.

La actriz de Riverdale, Madelaine Petsch, dice que le resulta difícil darse tiempo libre para sí misma.

“No me permito relajarme. Mi terapeuta me estaba explicando esto. Tengo esto (no es un trauma de la infancia), pero es un tipo de trauma que básicamente te hace pensar que siempre tienes que estar haciendo algo. Así que siento que es algo en lo que tengo que trabajar, permitirme un tiempo de inactividad “, dijo Petsch a la revista Cosmopolitan, informa femalefirst.co.uk.

Ella dice que cuanto más ocupada está, menos ansiedad experimenta:

“Cuanto más ocupada estoy, menos ansiedad tengo. Realmente me sumerjo en mi trabajo porque yo, esto es quizás un poco triste, quiero ser otra persona todo el tiempo. Quiero dar vida a otras personas. Y la cuarentena para mí es como, ‘vaya, realmente soy solo Madelaine’. Cuando siempre estás dando vida a otras personas, siento que tengo que ser todo para todos “.

La actriz también habló sobre cómo fue “masivamente insultada en línea” por su personaje en Riverdale, Cheryl Marjorie Blossom.

Petsch dijo: “La gente me llamaba perra todo el tiempo. Lloraba en la cama todas las noches. Llamé a mi equipo y dije: “Amo mi trabajo, pero esto es difícil para mí”. Y uno de los miembros de mi equipo dijo: “¿Quizás deberías crear un canal de YouTube y mostrarles lo tonta y rara que eres”.