Actriz de This is Us, Mandy Moore, anuncia el nacimiento de su hijo

La actriz y cantante finalmente debutó como madre, después de su lucha para quedarse embarazada…

Mandy Moore es madre por primera vez. La actriz de This Is Us y su esposo, el músico Taylor Goldsmith, le dieron la bienvenida a su hijo August esta semana, y revelaron que el recién nacido llegó “justo en su fecha de parto”.

“Gus está aquí”, escribió Mandy en Instagram. “Nuestro dulce chico, August Harrison Goldsmith fue puntual y llegó justo en la fecha prevista, para el deleite de sus padres. Estábamos preparados para enamorarnos de todo tipo de formas completamente nuevas, pero esto va más allá de todo lo que podríamos haber imaginado”, señaló.

La llegada de su hijo marca el final de un largo viaje para Mandy y su marido, que llevaban años intentando concebir.

Después de no quedar embarazada, la cantante y actriz visitó a un médico especialista en fertilidad y le dijeron que se sospechaba que padecía endometriosis, una condición médica que afecta el tejido del útero y puede causar infertilidad.

“Estaba completamente preparada para ir a operarme y reparar mi útero y, con suerte, deshacerme de la endometriosis, si estaba allí”, dijo en ese momento. “Fue bueno tener un plan y saber, ‘Ok, bueno, por eso todavía no he estado embarazada'”.

Pero Mandy descubrió que estaba esperando un bebé durante una cita con los expertos en fertilidad.