Al Pacino debió tomar terapias debido a un “poderoso” personaje

Al Pacino confesó que tuvo que someterse a terapia psicológica, para poder sobrellevar el éxito que tuvo con su papel de Michael Corleone en la icónica cinta ‘El Padrino’ filmada en 1972.

“Tuve mis problemas, por supuesto, y por eso recurrí a la terapia, cinco veces a la semana”, comentó el actor quien durante 25 años no dejó de ir al terapeuta.

En la década de los 80’s Al Pacino bajó su ritmo de trabajo: “Necesitaba alejarme temporalmente de ese ritmo infernal, e incluso de la propia industria. Me vino muy bien y disfruté mucho esa época, pero llega el momento en que se te acaba el dinero y no te queda otra que trabajar duro para recuperarlo”, comentó en una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter.