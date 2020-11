Alfredo Adame se une a partido político

El actor anuncia que se suma a las filas del partido Redes Sociales Progresistas RSP.

Alfredo Adame anuncia que se une a un partido político, y que su objetivo principal es promover el deporte entre la juventud que habita en la Ciudad de México.

El actor a través de las redes sociales anuncia que se suma a las filas del partido Redes Sociales Progresistas RSP, y expresó: “El éxito no es cuestión de suerte, es un plan de trabajo inteligente; esta es mi segunda participación política, en las elecciones de 2018 participé por la alcaldía de Tlalpan, fue una aventura política que me dejó una satisfacción grande, porque me fue muy bien y eso me dio las bases para pensar que puedo lograr cosas muy grandes, muy buenas siempre y cuando tenga una alianza con un partido que realmente sea progresista y que le interese a la gente”.

Poco antes de el anuncio oficial de su afiliación al RSP, Alfredo Adame en un programa de televisión, había expresado su deseo de retomar su carrera política con el fin de desbancar a los políticos corruptos que solo trabajan por sus intereses personales, y no por el bien de la sociedad.