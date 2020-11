George Clooney revela el movo por el que regaló US$1 millón a sus 14 mejores amigos

El astro de Hollywood finalmente ha confirmado los rumores que lo han seguido durante años.

George Clooney es considerado por la revista GQ como uno de los hombres del año, en la que revela si de verdad regaló un millón de dólares a 14 de sus mejores amigos, a quienes agradece haber llegado a donde está, rumor que por años ha circulado en medios cercanos al actor.

El mismo Clooney dijo a la revista GQ: “Básicamente lo que pensé es que si de repente me atropellaba un autobús, todos ellos ya aparecían en mi testamento. Así que ¿por qué esperar?”.

El actor dijo que lo que hizo fue en agradecimiento por la ayuda que en algún momento recibió de esas personas: “Me dije a mí mismo que lo único que tenía realmente eran esos tipos, que me había ayudado de una manera u otra durante 35 años. Había dormido en sus sofás cuando estaba arruinado, me habían prestado dinero para que pudiera salir adelante. Me di cuenta que sin ellos no habría logrado nada de lo que tengo”.

Clooney aclaró que entregó en efectivo un millón de dólares a cada uno de sus 14 mejores amigos. Por supuesto todo esto sucedió cuando él estaba soltero. Ahora el actor está felizmente casado con la abogada Amal Alamuddin y es padre de un par de hermosos mellizos.