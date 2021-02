Amelia Hamlin reacciona a críticas de hacer ‘blackfishing’

En las redes culpan a la novia de Scott Disick de aparentar tener la piel más oscura de lo que realmente es.

La novia de Scott Disick, Amelia Hamlin, reaccionó a las redes sociales sobre sus fotografías donde aparecía con la piel bronceada más de lo normal.

Los usuarios de las redes sociales plantearon preguntas sobre su intención detrás de su tez oscurecida en una publicación en sus redes sociales.

Tomando sus historias de Instagram, aclaró las acusaciones de “blackfishing”. El término se refiere a una acción de personas no negras que intentan parecer negras o más ambiguas racialmente mediante el uso de cabello o maquillaje.

Ella escribió: “Estoy recibiendo muchos comentarios con respecto a mi última foto. Me dicen que soy ‘blackfishing’. Gracias a todos por educarme sobre este tema”.

Después de agradecer a los usuarios que le dijeron un nuevo término que tal vez no conocía antes, Amelia Hamlin reveló el motivo de su tez oscura: “Hace poco me fui de vacaciones al sol y con mi herencia italiana me bronceo muy fácilmente”.

Ella agregó: “No hay autobronceador involucrado. O la intención de lucir más oscura que mi propio color de piel natural. Me divertí mucho creando este look sin intención de malicia u ofensa”.

El 25 de febrero, la modelo publicó tres fotos de sí misma en Instagram y subtituló la publicación: “El latigazo me gustó …”. En las imágenes, no se veía como la habitual. En cambio, su tono de piel se veía varios tonos más oscuro que en sus otras fotos recientes.