Angelina Jolie escribe ensayo sobre el creciente abuso doméstico

La actriz escribió un nuevo ensayo para la revista TIME, donde habla de la violencia hacia las mujeres en medio de la pandemia.

La estrella de Hollywood Angelina Jolie es la voz más fuerte de la industria cuando se trata de crear conciencia sobre las injusticias en la sociedad.

La actriz de Maléfica, de 45 años, escribió un nuevo ensayo para TIME donde destacó su preocupación por el repentino aumento de la violencia doméstica contra las mujeres, en medio de la pandemia del coronavirus.

El actor se hizo eco del último informe del Secretario General de la ONU y afirmó que la causa del creciente número de casos de abuso doméstico no era la cuarentena debido a la pandemia, sino que venía continuado desde las últimas décadas.

“Si bien el virus ha agravado las desigualdades en las sociedades, no las ha creado. Los seres humanos, no las enfermedades, son responsables de leyes y sistemas injustos, y de la desigualdad racial y social. El coronavirus es solo la última excusa para todo lo que no arreglamos nosotros mismos ”, escribió Jolie en su poderoso ensayo.

Continuó citando que “más de tres mujeres al día en promedio son asesinadas por sus maridos o novios” solo en los Estados Unidos.

“Se permitió que la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) caducara en febrero de 2019 y aún no se ha vuelto a autorizar”, señaló.