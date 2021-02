Bella Thorne confesó sentirse “incómoda” grabando escenas íntimas

La actriz de 23 años dirigió anteriormente su propia película para adultos, pero todavía duda al quitarse la ropa en la pantalla.

Bella Thorne confesó que se siente “muy incómoda” filmando escenas íntimas. La actriz de 23 años dirigió anteriormente su propia película para adultos, pero admitió que todavía duda cuando se trata de quitarse la ropa en la pantalla, porque siempre le preocupa que la gente esté tratando de aprovecharse de ella o simplemente “desnudar a las chicas ante la cámara”.

Ella explicó en entrevista con el diario New York Post: “Quiero ser más fuerte, ¿verdad? Y cuando estoy en el set haciendo estas escenas, me siento muy, muy incómoda. Siempre estoy superando mi incomodidad porque quiero hacerlo, especialmente si es importante para el personaje. Si esto es algo que necesita estar ahí, tiene que estar ahí. Yo misma soy escritora, así que lo entiendo”.

La estrella de ‘Famous in Love’ agregó: “[Hay] algunas personas que solo quieren que las chicas se desnuden ante la cámara. Tienes que estar atento a esas películas, pero cuando es necesario para el personaje … sí, me hace sentir incómoda”, justifica.

Y cuando se le preguntó si se sentía más cómoda trabajando con una directora, Bella insistió en que había tenido tantas malas experiencias en el set con mujeres como con hombres.

Ella dijo: “De hecho, he trabajado con directoras y la he pasado increíble con algunas directoras y, por supuesto, ha habido algunas directoras que me han hecho sentir incómoda. No es que sea solo un hombre lo que me hace sentir incómoda en el set. Realmente se trata más de cómo se maneja la situación de principio a fin”, indicó, sin mencionar nombres.