Britney Spears amenaza con demandar a su hermana Jamie Lynn por difamación

El abogado de la cantante le envió a la joven una carta de ‘cese y desiste’…

Britney Spears ha enviado una carta de ‘cese y desiste’ ordenándole a su hermana, Jamie Lynn Spears, que deje de hablar de ella.

El equipo legal de la canante quiere que Jamie Lynn deje de hablar sobre la vida y las luchas de la estrella del pop de 40 años cuando da entrevistas para promocionar sus nuevas memorias, ‘Cosas que debería haber dicho’, pues afirman incluye ‘afirmaciones engañosas e indignantes’ sobre Britney.

El abogado de la artista, Mathew Rosengart, escribió: “Lo último que quiere Britney es llamar más la atención sobre su libro inoportuno y sus afirmaciones engañosas o escandalosas sobre ella. Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de hacerlo, ella y millones de sus fans se sorprendieron al ver cómo [Jamie Lynn Spears] la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Britney no lo tolerará, ni debería hacerlo”, señaló.

Después de años bajo una tutela supervisada por su padre, Jamie Spears, el abogado enfatizó que Britney ya no será ‘acosada’ por nadie.

Jamie Lynn fue acusada de ‘ventilar quejas falsas o fantásticas’ para obtener publicidad para su libro y advirtió que su hermana emprenderá más acciones legales si continúa hablando sobre ella y su enemistad.

La carta concluía: “Britney era el sostén de la familia y también te apoyó. Está mal ventilar públicamente quejas falsas o fantásticas, especialmente cuando están diseñadas para vender libros. También es potencialmente ilegal y difamatorio (…) Recientemente declaraste que el libro ‘no era sobre ella’. Ella te toma la palabra y, por lo tanto, te exigimos que dejes de hacer referencia a Britney despectivamente durante tu campaña promocional. Si no lo hace o la difama, Britney se verá obligada a considerar y emprender todas las acciones legales apropiadas”.