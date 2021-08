Camila aborda los rumores de compromiso con Shawn Mendes

La cantante en entrevista con Jimmy Fallon asegura desconocer en que mano se coloca la sortija de compromiso.

Camila Cabello está dejando las cosas claras sobre su compromiso con su novio Shawn Mendes.

La cantante cubano-mexicana generó especulaciones sobre un cambio en el estado de su relación, cuando apareció en un video luciendo una piedra gigante en el dedo de la mano izquierda.

Resulta que ella simplemente no sabe en qué dedo no debería usar un anillo si quiere evitar que se produzcan rumores.

Al aparecer en el programa Tonight Show de Jimmy Fallon, a Cabello se le preguntó: “¿Shawn Mendes te pidió que te casaras con él?”.

“No lo ha hecho”, respondió Cabello. “Y no estoy comprometida”.

“Lo juro por Dios que no sé en qué mano va un anillo de compromiso, así que a veces simplemente me pongo un anillo en el dedo anular”, explicó.

“De hecho, me gustaría que me educaras. ¿Qué mano es la mano del compromiso? Porque no lo sé. Mis padres están casados ​​y ambos perdieron sus anillos, así que mi mamá tampoco pudo decírmelo”.

“Es la izquierda, ¿verdad?” Fallon dijo, aparentemente inseguro. “Sí, creo que es la izquierda”.

“¡Ni siquiera lo sabes!” exclamó el cantante. “¿Es esto de conocimiento común? Suenas inseguro acerca de esto.”