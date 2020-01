Daniel Craig es un excelente maestro coctelero

Noah Segan asegura que su compañero actor prepara unos “martinis increíbles, especialmente los ‘espresso martini'”.

Daniel Craig se revela como un excelente maestro coctelero, según testimonio del actor Noah Segan, quien actuó al lado del británico en la cinta ‘Puñaladas por la Espalda’.

“¿Algo que haya aprendido de Daniel que pueda sorprender a sus fans? No sé si habrá alguien que pueda sorprenderse al escuchar que Daniel Craig prepara unos martinis increíbles, especialmente los ‘espresso martini’” dijo Segan a US Weekly.

El actor de verdad está fascinado con los cócteles que prepara el protagonista de James Bond, dicho personaje que para Craig ya llegó a su fin: “Espero trabajar muy pronto con Daniel, ya que he aprendido que siempre puedes confiar en que venga preparado con sus combinados. De toda la gente que he conocido en este mundo, puedo decir con total seguridad, que sus martinis son los mejores que he probado nunca”, declaró Noah Segan.