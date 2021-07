Demi Moore y sus hijas posan en traje de baño y se ven “espectaculares”

La actriz y sus hijas hijas, Rumer, Scout y Tallulah, lucen impresionantes trajes de baño blancos, rojos, negros y grises.

En una serie de imágenes publicadas recientemente en su página oficial de Instagram, la actriz Demi Moore modeló junto a sus tres hijas, Rumer, 32, Scout, 29 y Tallulah, 27, impresionantes trajes de baño blancos, rojos, negros y grises.

“¡Hoy es el día! Estoy MUY emocionada de finalmente compartir la nueva campaña de @andieswim, celebrando la unión y presentándose para las personas que amas”, escribió Moore, de 58 años, en una leyenda adjunta. “Fue lógico que pudiera compartir este momento con las personas que más amo”.

Moore fue una de las primeras en invertir en la marca y en una entrevista con InStyle, la fundadora y directora ejecutiva Melanie Travis dijo que la estrella de St. Elmo’s Fire hizo la sugerencia de incluir a sus hijas en la campaña, apropiadamente titulada Together.

“Andie es una marca intergeneracional, así que me emocioné cuando dijo eso, no solo porque creo que es perfecto para la marca y la campaña, sino también porque es la primera vez que Demi y sus hijas participan en una campaña juntas. ”, Dice Travis. “Todas lucen espectaculares con todos estos trajes, ¿verdad?”

Tallulah Willis y Demi Moore

En las fotos, las mujeres modelan varios estilos de Andie, incluidos The Amalfi, The Malibu, The Fiji y más.

Scout compartió fotos en su Instagram rindiendo homenaje a la fotógrafa Cass Bird. “¡Ella capturó la verdadera intimidad de nuestra familia!”

La madrastra de las chicas, Emma Heming Willis, comentó sobre las fotos escribiendo: “Oh, mi corazón”.

Demi también estaba hermanando con su hija Rumer en una nueva foto de vacaciones de Grecia.

Moore compartió una selfie con su hija mayor en Instagram en la que ambas fueron fotografiadas con trajes de baño rojos y gafas de sol negras mientras tomaban un paseo en bote por la tarde.

“¡Feliz 4 [de julio] en Santorini!” subtituló la foto.

Demi Moore y Rumer en Santorini

Moore y su ex, Bruce Willis, se han mantenido unidos después de su separación en 2000. La ex pareja estuvo en cuarentena junta con sus hijas y con la actual esposa de Bruce, Emma Heming, durante los primeros meses de la pandemia.

“Fue muy dulce y tuvimos algunos momentos tontos, seguro”, dijo.