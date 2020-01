Dennis Quaid quiere pagar más manutencin a sus hijos

Contrario a lo que hace la mayoría de famosos, Quaid pide aumentar la pensión a Thomas Boone y Zoe Grace, de 12 años.

Dennis Quaid quiere pagar más manutención infantil. El actor de 65 años actualmente paga a su ex esposa Kimberly Buffington US$ 13,750 cada mes para ayudar a sus gemelos Thomas Boone y Zoe Grace, de 12 años, pero después de un lucrativo 2019, ha presentado documentos para solicitar un aumento en su pagos.

Según TMZ, el acuerdo de manutención infantil de Dennis y Kimberly incluye un incremento en caso de que la estrella de ‘A Dog’s Journey’ gane más de US$ 1.3 millones por año, y en 2019, ganó más de US$ 6 millones.

El acuerdo, que se hizo cuando la pareja se divorció en 2018 después de 14 años de matrimonio, también incluyó una cláusula que pedía a Dennis que pagara un porcentaje basado en sus ganancias actuales además del monto base, y la estrella ahora quiere ajustar ese porcentaje .

La solicitud se produce cuando Dennis, quien también tiene a su hijo Jack Quaid, de 27 años, con su ex esposa Meg Ryan, le propuso matrimonio a su novia Laura Savoie, de 26 años, el año pasado.

La pareja se casará a finales de este año, y el actor recientemente descartó los comentarios sobre su diferencia de edad de 39 años.

Él dijo: “No, realmente no nos molesta. No salí a buscar una mujer realmente más joven que yo. No tienes control sobre de quién te enamoras. No me enamoro fácil. Pero no puedo dejar que lo que algunas personas piensen controle todo eso. Me he casado tres veces y esta es la última, lo sé. Siento que tengo una verdadera pareja en la vida “.

Dennis también reveló que la pareja se casaría en Staglin Family Vineyard, que es donde se filmó su película ‘The Parent Trap’.