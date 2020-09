Donald Trump no es fan de Meghan Makle y le desea suerte a Harry

El presidente de Estados Unidos ha dejado claro que no le gusta la duquesa de Sussex.

Donald Trump reacciona y dice no ser fan de Meghan Markle, quien recientemente pidió a los estadounidenses que no dejen de votar en las próximas elecciones.

Meghan y Harry son consideradas entre las 100 personalidades más influyentes de Time, y participaron en un especial en el que el tema fueron las próximas elecciones presidenciales, y donde la actriz invita a todos a no dejar de votar, y dijo: “Cada cuatro años nos dicen que son las elecciones más importantes de la historia, pero esta sí lo es”. Aunque no lo ha dicho abiertamente, es sabido que Meghan no es partidaria de Trump, sobre todo por su discurso racista y homofóbico.

En una conferencia de prensa le preguntaron a Trump sobre lo declarado por los duques de Sussex, y el presidente dijo: “No soy fanático de ella”, y agregó lo siguiente dirigido al príncipe Harry: “Y diría esto, y ella probablemente lo ha escuchado, pero le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar”.