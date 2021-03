Una compañía británica de cirugía plástica llamada Longevita ha llegado a esta conclusión en base a búsquedas de Google.

El resultado de una búsqueda en Google mostró que el príncipe William es el hombre calvo más atractivo del planeta. Una encuesta que clasificó dónde él llega en las búsquedas de Google dijo que el esposo de la duquesa Kate Middleton apareció en la parte superior de la búsqueda, según una compañía británica de cirugía plástica llamada Longevita.

La compañía utilizó el motor de búsqueda de Google para ver cuántas veces se buscaron en Google ciertas celebridades masculinas calvas junto con el término “sexy”, y dicen que el duque de Cambridge salió adelante.

De acuerdo con OK! No está claro qué parámetros se usaron para esta encuesta, como fechas u horas en las que buscaron, pero Longevita afirma que William fue llamado “sexy” en las descripciones de blogs y sitios web alrededor de 17.6 millones de veces.

La compañía muestra que Mike Tyson estaba en segundo lugar con 8.8 millones de resultados de búsqueda, Jason Statham en tercer lugar con 7.4 millones y Pitbull en cuarto. Otros nombres que se incluyeron: Floyd Mayweather, John Travolta, Bruce Willis, Dwyane Johnson y Vin Diesel, en ese orden.

Los usuarios de Twitter no quedaron convencidos por esta lista y cuestionaron cómo es posible que la estrella de ‘Criminal Minds’, Shemar Moore, The Rock o Vin Diesel no estén en la parte superior de la lista.