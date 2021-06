Elizabeth Olsen informa que se ha casado con Robbie Arnett

La actriz reveló en una charla casual en Internet que estaba casada, dejando a sus fanáticos en shock.

Charlando de manera casual en el programa Actors on Actors the Variety, la actriz reveló que ya es una mujer casada.

Elizabeth Olsen dejó a los fanáticos en estado de shock después de revelar que está casada con su pareja de toda la vida, Robbie Arnett.

La estrella de Marvel habló en la serie Actors on Actors the Variety y estaba charlando sobre sus próximos proyectos cuando casualmente reveló que se había casado después de referirse a él como su esposo.

“También me di cuenta de que mi esposo puso Little Miss Magic. ¿Sabes, los libros de Little Miss?” dijo refiriéndose a la decoración de su esposo en el fondo de la habitación.

Si bien no compartió más detalles de su matrimonio, es posible que no haya sido una sorpresa para algunos, ya que la pareja es conocida por mantener mucha discreción en su romance.

Incluso cuando los rumores de su compromiso se revelaron en 2019, no lo comentaron públicamente.