Kourtney Kardashian expresa su amor por Travis Barker con un poco de sangre

La estrella de reality show publicó una imagen de un pequeño depósito donde hay sangre de su amado.

Kourtney Kardashian y Travis Barker a menudo se ven dando muestras públicas de amor en las redes sociales.

Si bien su amor mutuo es claro, fue más pronunciado cuando la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió una foto de un frasco con la sangre de su hombre en su historia de Instagram.

La madre de tres compartió la instantánea original del baterista de Blink-182 con un simple emoji de corazón negro.

Anteriormente, una fuente le dijo a E! News sobre su intenso romance.

“Travis adora a Kourtney y hace que cada día sea especial”, compartió la fuente en ese momento.

“Él ha hecho todo lo posible para colmarla de amor, afecto, flores y regalos. Está muy interesado en ella y esperó mucho tiempo para poder demostrarle lo mucho que le importa. Quiere pasar todo su tiempo con ella y constantemente le dice cuánto la ama “.

