Ellen DeGeneres “amplificará” las voces de las personas negras

Ese fue el ofrecimiento hecho por la presentadora durante los 47th Daytime Emmy Awards.

La presentadora de televisión Ellen DeGeneres declaró que “amplificaría las voces de las personas negras” en su programa, tras ganar un reconocimiento en los 47th Daytime Emmy Awards (26/06/2020).

La ceremonia virtual fue organizada recientemente por Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Eve, Carrie Ann Inaba y Marie Osmond de The Talk.

“He estado haciendo el programa durante 17 años y nos quedan algunos más”, dijo Ellen, de 62 años, que recibió el premio a Mejor Programa de Entrevistas/Entretenimiento.

Su programa ganó el mejor programa de entrevistas de entretenimiento contra The Talk, GMA3: Strahan, Sara y Keke, The Kelly Clarkson Show y Live With Kelly And Ryan.