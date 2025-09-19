Embarazada de Stefon Diggs, Cardi B deslumbra en el lanzamiento de su nuevo álbum

La cantante exhibió sus nuevas curvas con un look de infarto…

La rapera de 32 años Cardi B mostró su embarazo con un look impactante durante el evento de lanzamiento de su álbum Am I The Drama? en Apple Music, el miércoles por la noche. Días atrás, Cardi confirmó que espera su cuarto hijo, el primero con su nueva pareja, Stefon Diggs.

Cardi robó miradas con un mono negro de encaje transparente, adornado con perlas blancas que resaltaban su figura. El evento, íntimo y exclusivo, ofreció a sus fans un adelanto de su próxima gira Little Miss Drama, que arrancará en febrero en la Costa Oeste.

Complementó su atrevido estilo con botas de tacón alto, una gargantilla de perlas y ondas rubias platino que recordaban el glamour clásico de Hollywood. La artista, originaria del Bronx, había mantenido su embarazo en secreto con ingeniosas elecciones de moda, usando capas y distracciones para despistar a sus seguidores.

“Estoy esperando un bebé con mi novio, Stefon Diggs”, compartió Cardi en CBS Mornings con Gayle King. “Me siento emocionada, feliz y en un gran momento. Me siento fuerte y poderosa, trabajando en este proyecto mientras creo una vida”, dijo.

Durante el evento, interpretó canciones de su esperado segundo álbum, como “Pretty & Petty” y “Outside”.

La ganadora del Grammy, madre de tres hijos con su exesposo Offset, de quien está separada, comenzó su relación con el jugador de los New England Patriots, Stefon Diggs, tras rumores de romance que surgieron el año pasado y se confirmaron en febrero.

El 7 de septiembre su tercera hija Blossom Belle cumplió su primer año de vida.