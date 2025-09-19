Misterio siniestro: siguen las investigaciones tras el hallazgo del cuerpo de adolescente en auto de D4vd

El mundo de la música urbana se encuentra en shock tras la identificación del cuerpo descompuesto de la adolescente de 15 años, Celeste Rivas Hernández, encontrado el 8 de septiembre en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd (cuyo nombre real es David Anthony Burke).

Aunque las autoridades no han calificado oficialmente el caso como homicidio –pues la causa de la muerte sigue pendiente de determinación por el examinador médico–, la investigación en curso ha revelado conexiones inquietantes entre la víctima y el artista de 20 años, conocido por éxitos virales como «Romantic Homicide» y «Here With Me».

D4vd, con millones de seguidores en redes sociales, ha cancelado parte de su gira y asegura estar colaborando plenamente con la policía.

El macabro descubrimiento

El 8 de septiembre, alrededor de las 12:20 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) respondieron a una llamada en un depósito de vehículos remolcados en Hollywood Tow, ubicado en North Mansfield Avenue, cerca de Romaine Street. Empleados del lugar reportaron un fuerte olor fétido emanando de un Tesla negro modelo 2023, con placas de Texas, que había sido abandonado en las colinas de Hollywood Hills durante cinco días y remolcado dos días antes. Al inspeccionar el maletero delantero (típico en los Tesla), los agentes hallaron restos humanos desmembrados dentro de una bolsa de plástico.

La Oficina del Examinador Médico del Condado de Los Ángeles describió inicialmente los restos como los de una mujer de aproximadamente 1,57 metros de altura, con cabello negro ondulado, peso de unos 32 kg, y vestida con leggings negros talla pequeña, un top tubo, un arete de metal amarillo y una pulsera de cadena en forma de «W». Un detalle clave fue un tatuaje en el dedo índice derecho que decía «Shh…». La descomposición avanzada indicaba que la persona había estado muerta por un período prolongado, posiblemente meses, complicando la identificación inicial.

El 17 de septiembre, las autoridades confirmaron mediante comparación de radiografías dentales que los restos pertenecían a Celeste Rivas, reportada como desaparecida en abril de 2024 desde Lake Elsinore, California, en el condado de Riverside. La joven, que tenía 13 años al momento de su desaparición, medía 1,57 m y tenía el mismo tatuaje «Shh…» en el dedo índice. Su madre, en declaraciones a TMZ, reconoció la descripción y afirmó que su hija había tenido un novio llamado «David» antes de desaparecer, lo que ha avivado especulaciones.

La conexión con D4vd y las sospechas

D4vd, originario de Texas y con 2 millones de seguidores en Instagram y 3.8 millones en TikTok, se ha convertido en el foco de la investigación. El Tesla está registrado a su nombre real, David Anthony Burke, en Hempstead, Texas, y nunca fue reportado como robado. Fuentes policiales indican que los detectives están analizando huellas dactilares encontradas en el vehículo y rastreando los movimientos de Rivas a través de fotos en redes sociales para determinar si hubo algún vínculo con el cantante.

Un exprofesor de Celeste en la Lakeland Village High School de Lake Elsinore reveló a TMZ que la adolescente conoció a D4vd a través de redes sociales años atrás, cuando ella era menor. Una foto que circula en línea muestra al cantante en Lake Elsinore, a solo 0.5 km de la casa familiar de Rivas. Además, un tatuaje idéntico «Shh…» en el dedo índice de D4vd –visible en fotos recientes– ha generado acusaciones de «grooming» (acoso o manipulación de menores) por parte de fans y analistas en redes como X (anteriormente Twitter). En X, usuarios han viralizado clips donde D4vd menciona en una entrevista que su conexión con una ex era «cortada y severada» («cut & severed»), frase que ahora se interpreta como alusión siniestra al estado del cuerpo.

Otro elemento perturbador es una canción inédita de D4vd titulada «Celeste», filtrada en SoundCloud en diciembre de 2023 y acreditada al artista. Las letras incluyen: «Oh, Celeste, la chica con mi nombre tatuado en su pecho, la huelo en mi ropa como cigarrillos». Esto ha intensificado las especulaciones en foros y videos de YouTube, donde fans analizan reposts y letras de D4vd como posibles «confesiones».

Acciones de las autoridades y respuesta de D4vd

El 17 de septiembre, detectives de la División de Robos y Homicidios del LAPD ejecutaron una orden de allanamiento en una casa rentada en el bloque 1300 de Doheny Place, en las colinas de Hollywood, donde D4vd había estado quedándose (según TMZ, la propiedad es alquilada por su mánager). Los agentes recuperaron varios artículos de evidencia, incluyendo una computadora y bolsas, que serán analizados en los próximos días.

En un comunicado oficial, el LAPD indicó: «Esta es una investigación en curso. Los investigadores siguen varias pistas. Una vez que haya información adicional disponible para el público, será liberada por la División de Relaciones con los Medios. Si alguien tiene información sobre esta investigación, se le insta a contactar a la División de Robos y Homicidios al (213) 486-6890 o a LA Crime Stoppers al (213) 484-6700».

Un representante de D4vd confirmó a medios como NBC News y The Mirror US: «D4vd ha sido informado sobre lo sucedido. Aunque está de gira, está colaborando plenamente con las autoridades». No hay personas de interés identificadas ni arrestos hasta el momento, y el caso no se clasifica como homicidio hasta que se determine la causa de muerte.

Impacto en la carrera de D4vd

El escándalo ha paralizado la agenda del cantante. Canceló su concierto del 18 de septiembre en Seattle (Showbox SoDo) y el resto de su gira por EE.UU., incluyendo shows planeados en San Francisco (19 de septiembre, The Warfield) y Los Ángeles (20 de septiembre). También se ausentará de un evento en el Grammy Museum para celebrar su álbum debut Withered, lanzado en abril de 2025. Marcas como Crocs y Hollister han retirado campañas publicitarias con él, citando «monitoreo de la situación». En X, el hashtag #JusticeForCeleste acumula miles de menciones, con llamados a boicotear su música.

¿Quién era Celeste Rivas?

Celeste, descrita por su familia como una joven vibrante de cabello negro ondulado, desapareció el 13 de abril de 2024 desde su hogar en Lake Elsinore, a 80 km al este de Los Ángeles. El Sheriff’s Office del Condado de Riverside emitió alertas de persona desaparecida, pero no hubo pistas hasta este hallazgo. Su madre ha suplicado justicia en redes, compartiendo fotos de la adolescente con el tatuaje distintivo. Un video viral en TikTok de su exprofesor muestra cómo Celeste era una estudiante normal antes de su contacto con redes sociales.

La investigación continúa, con expertos forenses trabajando en el ADN y toxicología. Mientras tanto, este caso ha reavivado debates sobre los peligros de las redes sociales para menores y el escrutinio a celebridades. La familia de Celeste ha pedido privacidad, pero su dolor se ha convertido en un clamor global por respuestas.