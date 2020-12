Eminem lanza por sorpresa su álbum ‘Music To Be Murdered By – Side B’

El álbum con 13 temas y algunas parodias hace varias referencias a la actual pandemia.

El rapero Eminem ha sorprendido a sus fans con un nuevo álbum, ‘Music To Be Murdered By – Side B’.

El álbum tiene 13 canciones completas con tres parodias. Incluye muchas referencias a la pandemia en curso.

Esto se produce 11 meses después de que Eminem lanzara por sorpresa el álbum titulado Music To Get Murdered By.

El nuevo álbum cuenta con colaboradores como Dr. Dre (rapeando en “Guns Blazing” y coproduciendo “Discombobulated”), Ty Dolla $ign, DJ Premier y Skylar Gray, informa variety.com.

En 2018, había lanzado Kamikaze de manera similar por sorpresa. Su actuación en los Oscar en febrero también se mantuvo en secreto durante mucho tiempo.