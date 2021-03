Esperanzas de Khloe Kardashian por un segundo hijo se desvanecieron

Los problemas de salud que tuvo cuando se embarazó de su hija True, podrían repetirse con fuerza en un segundo embarazo.

Las esperanzas de Khloe Kardashian de tener un segundo hijo se desvanecieron tras la noticia del riesgo de un segundo embarazo.

Khloe Kardashian ha hecho la impactante revelación de que su viaje para concebir un segundo hijo podría hacerla enfrentar algunos desafíos.

En un clip teaser de Keeping Up With The Kardashians, la fundadora de Good American le dijo a su hermana Kim Kardashian que su médico le dijo que corría un alto riesgo de tener otro bebé.

Según el médico, tiene un riesgo del 80 por ciento de abortar en caso de que ella y hombre Tristan Thompson decidan tener su segundo hijo.

En otra revelación impactante, la estrella compartió que casi pierde a su hija True Thompson durante las primeras etapas de su embarazo.

“Tengo que esperar hasta que termine el proceso antes de saber cuántos embriones tengo”, dijo Khloe.

“Pero hablé con la Dra. A y ella estaba un poco preocupada como, hice un chequeo y análisis de sangre y todo eso, y ella solo dijo que yo sería una portadora de alto riesgo de embarazo. Casi tengo un aborto espontáneo al principio,

“Pero no sabía que eso era algo persistente. Todo lo que estoy tratando de hacer es traer más amor a mi vida ya mi familia”.

“Y simplemente … parece que me encuentro con más y más obstáculos y es muy difícil de digerir para mí”, admite la estrella.