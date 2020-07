Ex de Brooklyn Beckham critica su compromiso con Nicola Peltz

La cantante Lexy Panterra, que salió con Brooklyn entre 2018 y 2019, dice que el hijo de David Beckham es “demasiado inmaduro”.

La cantante estadounidense Lexy Panterra ha expresado su sorpresa tras la noticia de que Brooklyn Beckham se va a casar con su novia, Nicola Peltz.

La ex novia de Brooklyn no se contuvo al hablar sobre las noticias de compromiso de su ex.

La estrella de YouTube y cantante, Lexy, de 30 años, salió con Brooklyn, de 21 años, entre 2018 y 2019, pero la pareja no ha tenido contacto desde que se separaron el año pasado.

Hablando exclusivamente con Daily Star Online, en mayo, Lexy confesó que se separaron debido a la distancia entre ambos y “estar en diferentes etapas” en sus vidas.

Ahora, el hijo mayor de Victoria y David Beckham está “locamente enamorado” de la actriz estadounidense Nicola Peltz, y la pareja anunció su compromiso el 11 de julio.

Lexy ha respondido, alegando que Brooklyn no está listo para casarse con Nicola, la hija del multimillonario Nelson Peltz.

“Estaba bastante sorprendida y confundida cuando escuché que se comprometió. No es algo que nadie esperaba y, sinceramente, Brooklyn no está listo para eso”, dijo Lexy a The Sun.

La cantante continuó diciendo: “Es muy joven y demasiado inmaduro. No sé por qué se enamora cada pocos minutos. No hay coherencia en sus relaciones”.

Sin embargo, Panterra, que se hace llamar Virgin Lex, afirma que no se habría casado con Brooklyn, si se lo hubiera pedido.

“Nunca hubiera considerado casarme con Brooklyn. ¿Para qué?”

“No hay nada que pueda haber traído a la mesa además del dinero de su familia y no necesito eso”.

Brooklyn y Lexy se conocieron en Coachella 2017, donde ella actuó con Post Malone.

Ella afirma que Brooklyn se le acercó para una fotografía debido a que tenían un amigo en común, a lo que ella accedió, sin saber quiénes eran sus famosos padres.

Brooklyn y Nicola anunciaron su compromiso después de que la pareja pasó tres meses encerrada junta en Manhattan, Nueva York.

Los informes afirman que la pareja está planeando una boda en el Reino Unido y otra en los Estados Unidos el próximo año.