Juez responde a Angelina Jolie y dice ser imparcial

El juez estadounidense John W. Ouderkirk insiste en que no tiene prejuicios económicos ni prejuicios personales con respecto a ninguna de las partes, el abogado o cualquier otra persona que participe en el caso de divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt.

La pareja se separó en 2016, y los actores se volvieron a solteros oficialmente en abril de 2019 después de obtener un juicio bifurcado, poniendo fin a su matrimonio pero dándoles tiempo para llegar a acuerdos financieros y de custodia relacionados con sus seis hijos.

A principios de este mes, la estrella de Maléfica pidió que el juez fuera destituido de su caso, citando problemas relacionados con sus otros compromisos comerciales con uno de los abogados de Pitt, Anne C. Kiley, una medida a la que Pitt se opone.

Y en los nuevos documentos legales obtenidos por Entertainment Tonight, Ouderkirk niega bajo pena de perjurio que no haya revelado múltiples relaciones profesionales, comerciales y financieras, creadas y en curso durante el curso del asunto.

“Seguiré considerando aceptar otros casos, ya que pueden surgir otros casos adicionales de vez en cuando mientras el caso Jolie / Pitt aún esté pendiente. Estos otros casos podrían involucrar a una parte, un abogado, un bufete de abogados y / o testigos involucrados en el asunto Jolie / Pitt ”, afirma en los documentos.

El juez declara además que puede y seguirá siendo imparcial en el caso de Pitt y Jolie, y solicita a los funcionarios judiciales que tengan debidamente en cuenta los documentos y las pruebas que los acompañan que respaldan esa afirmación.

Según Pitt, Ouderkirk tiene “un historial bien documentado con las partes de este procedimiento que han procesado a sus abogados, que incluyen, entre otros, haber sido seleccionados personalmente por Jolie para presidir las nupcias de la pareja en 2014”.

La estrella de Once Upon a Time in Hollywood, ha acusado además a Jolie de objetar la participación del juez en el caso “por razones puramente estratégicas, causando daño a sus hijos por el alargamiento del caso”.