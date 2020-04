Kanye West le da un descanso a Kim Kardashian llevándose a sus hijos

El rapero se llevó a sus cuatro hijos el fin de semana a su rancho de US$28 millones en Cody, Wyoming.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians, Kim Kardashian, tuvo un descanso la semana pasada de cuidar a sus cuatro hijos que comparte con su tercer esposo Kanye West.

Según los informes, el rapero diseñador de 42 años llevó a su hija North, de 6 años; hijo Saint, 4; hija Chicago, 2; e hijo Salmo, casi 1; para visitar los dos grandes ranchos que compró el otoño pasado por más de US$28 millones en Cody, Wyoming.

“Se han turnado para cuidar a los niños”, dijo una fuente a People el jueves.

“Es un gran caos con todos los niños en casa. Kanye normalmente escapa a su oficina por descansos de trabajo”.

La estrella de reality show de 39 años se lamentó por los peligros de la educación en el hogar y mantuvo entretenida a su gran prole mientras estaba en cuarentena de la pandemia global del Covid-19.

“La sala de teatro es el lugar que más se ha utilizado últimamente”, dijo la socialite en la edición de junio / julio de Vogue.

“Toda la familia ha pasado las últimas noches allí después de que los niños se convirtieron en un fuerte, con diferentes camas en todo el piso. Mi hija North es la policía del fuerte. Si te mudas de la cama que ella te designó, es un problema.

El jueves, Kim, que cuenta con 262.1 millones de seguidores en las redes sociales, se puso de manifiesto disfrutando de un té caliente y una rebanada de pastel de aceite de oliva horneado por Liz Roth mientras revisaba sus estudios.

La aspirante a abogada planea tomar el examen en el Colegio de Abogados del Estado de California en 2024 para poder seguir los pasos de su difunto padre Robert Kardashian, quien falleció a los 59 años por cáncer de esófago en 2003.