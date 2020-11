Kendall y Kylie Jenner arreglan las cosas

Las hermanas han limado sus diferencias tras una reciente pelea vista en “Keeping Up with The Kardashians”.

Kendall y Kylie Jenner han resuelto sus diferencias días después de que el dúo dejara a sus fans preocupados por sus momentos de tensión en el reciente episodio de “Keeping Up with The Kardashians”.

Los fanáticos tuvieron un suspiro de alivio después de que Kylie compartiera un video en las redes sociales, confirmando que su relación no se ve afectada por el episodio reciente.

Kendall es una de las modelos mejor pagadas del mundo, mientras que Kylie es una figura definitoria del panorama de las redes sociales.