La esposa separada del Dr. Dre quiere US$2 millones por mes en manutención conyugal

La esposa separada del Dr. Dre, Nicole Young, según los informes, ha pedido casi US$2 millones al mes en manutención conyugal temporal mientras continúa su batalla por el divorcio.

Según TMZ.com, Young, de 50 años, ha presentado documentos legales solicitando US$ 1,936,399 por mes en manutención conyugal, además de otros US$ 5 millones para cubrir sus honorarios legales.

“El Dr Dre se va a negar, argumentando que Nicole no necesita ni un lugar cercano a esa cantidad, ya que su estilo de vida no ha cambiado”, dijo una fuente a TMZ. “Nicole, por otro lado, argumentará que no quiere depender de que Dre pague todas las facturas … de ahí la necesidad de apoyo temporal”.

Young solicitó el divorcio del magnate del rap, cuyo nombre real es Andre Romelle Young, en junio, después de 24 años de matrimonio.

Desde su presentación, la ex pareja se ha visto envuelta en una amarga disputa sobre la validez de su acuerdo prenupcial, y Young alega que mientras firmaba el documento, Dre lo rompió “como un gesto romántico”.