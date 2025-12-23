La familia crece en secreto: Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo

Enrique Iglesias (50) y Anna Kournikova (44) han vuelto a demostrar que son los maestros del misterio en la era de la sobreexposición. Tras más de dos décadas de una relación blindada, la pareja ha sorprendido al mundo este martes 23 de diciembre con un anuncio inesperado en sus redes sociales: son padres otra vez.

Con una tierna imagen del recién nacido descansando junto a un oso de peluche y el mensaje “My Sunshine”, el cantante y la extenista de origen rusa confirmaron la llegada del nuevo integrante de la familia. Aunque han preferido mantener el nombre y el sexo en la intimidad, la fecha grabada para la posteridad es el 17 de diciembre de 2025.

Una cronología de discreción absoluta

La historia de la pareja con la paternidad siempre ha estado marcada por el sigilo y las sorpresas:

2017 – El debut doble: Nicholas y Lucy llegaron tras un embarazo que nadie sospechó. Fue tal el secretismo que Anna tuvo que publicar fotos meses después para acallar rumores sobre el proceso.

Nicholas y Lucy llegaron tras un embarazo que nadie sospechó. Fue tal el secretismo que Anna tuvo que publicar fotos meses después para acallar rumores sobre el proceso. 2020 – La llegada de Mary: En enero de aquel año nació su tercera hija. En esa ocasión, el «descuido» vino de la familia; fue su tío Julio José quien dio la primicia antes que los propios padres.

En enero de aquel año nació su tercera hija. En esa ocasión, el «descuido» vino de la familia; fue su tío Julio José quien dio la primicia antes que los propios padres. 2025 – El cuarto «sol»: Tras filtrarse unas imágenes de Anna en agosto y los rumores de un «caos controlado» en su hogar de Miami, la pareja ha cerrado el círculo confirmando ellos mismos la noticia.

De las giras mundiales al refugio de Miami

Para Enrique Iglesias, el éxito ya no se mide en discos de platino, sino en tiempo en casa. El cantante ha confesado en diversas ocasiones que sus hijos son su «antídoto» contra cualquier tristeza y la razón por la que ha espaciado sus compromisos profesionales.

«Mientras mis hijos estén felices y yo sea buen padre, el resto es secundario», ha afirmado el artista, quien no duda en señalar a Kournikova como la verdadera «superheroína» de esta familia numerosa.

Desde que se conocieron en 2001 durante el rodaje del videoclip Escape, la química entre el madrileño y la moscovita ha sobrevivido a dos décadas de cambios. Hoy, sin confirmación oficial de boda pero con un compromiso inquebrantable, ambos celebran la llegada de un nuevo miembro a su particular «refugio» en Florida, consolidándose como una de las parejas más estables y, sobre todo, discretas del panorama internacional.