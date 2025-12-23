SAT interviene en el premio de Alfredo Adame, quien se coronó como el primer ganador de ‘La Granja VIP’

El polémico conductor venció a Eleazar Gómez en una final con récords de votación…

Tras diez semanas de retos físicos, cuidado de animales y convivencia extrema, Alfredo Adame (conocido como el «Golden Boy») se alzó con la victoria en la primera temporada de La Granja VIP de TV Azteca. La final, celebrada la noche del domingo 21 de diciembre de 2025, paralizó las redes sociales al registrar más de 189 millones de votos digitales.

El momento cumbre de la noche ocurrió cuando el nombre de Adame apareció iluminado en el cielo de México mediante un espectáculo de drones, confirmando su triunfo sobre el segundo finalista, Eleazar Gómez. César Doroteo «Teo» ocupó el tercer lugar de la competencia.

El premio y la intervención del SAT

Aunque el premio anunciado fue de 2,000,000 de pesos, el ganador no recibirá esa cifra íntegra. Debido a las leyes fiscales vigentes en México para premios y concursos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará una retención significativa que asciende a casi la mitad del monto total.

De acuerdo con el desglose difundido tras la gala, la reducción se calcula de la siguiente manera:

Concepto Monto en Pesos Premio Bruto Total $2,000,000.00 Cuota fija de ISR $392,294.17 Impuesto sobre excedente (34%) $546,619.98 Total de Impuestos a retener $938,914.15 Monto Neto (Lo que recibe Adame) $1,061,085.84

Un destino con enfoque familiar

A pesar de la reducción fiscal de casi un millón de pesos, Adame se mostró «afortunado» y conmovido durante la conducción de Adal Ramones. El actor reveló que el dinero restante tendrá un fin educativo: planea utilizarlo para financiar la carrera de abogado de su nieto y apoyar los estudios de su nieta, dejando de lado los lujos o viajes personales.